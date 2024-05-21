Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность масштабных спортивных состязаний в Кузбассе

В Кемерове и Прокопьевске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии совместно с правоохранителями обеспечили безопасность участников и зрителей всероссийского полумарафона «ЗаБег РФ», а также соревнований по мотоциклетному спорту.

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии традиционно оказали помощь в обеспечении правопорядка на всероссийском полумарафоне. Росгвардейцы проследили за состоянием более 1 500 бегунов, а также обеспечили сохранность имущества граждан. Кроме того, в забеге поучаствовали сотрудники и военнослужащие территориального управления и спецподразделений войск правопорядка.

«С детства занималась спортом и продолжаю, так как в спецподразделении важно держать себя в форме. Долго не раздумывала, подала заявку на дистанцию 10 километров, чтобы проверить свои силы и возможности. Своим результатом довольна, но нет предела совершенству», - отметил сотрудник СОБР «Символ» майор Елена Н.

В Прокопьевске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили безопасность более 150 участников первенства Кузбасса по мотоциклетному спорту. Мотокросс прошел на территории трассы Тырган, где спортсмены показали свои силы и умения. Росгвардейцы не только обеспечили правопорядок и безопасность зрителей и гонщиков, но и имели возможность поддержать своих фаворитов.

Благодаря совместным действиям правоохранителям нарушений и происшествий не допущено.

Фото: Росгвардия