Сотруднику одной из кузбасских колоний за охоту на косуль сибирских назначен 20-тысячный штраф

За незаконную охоту на двух самцов косули сибирской 68-летнему сотруднику одной из кузбасских исправительных колоний мировым судьёй Чебулинского судебного района ещё в апреле 2023 года было назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей с лишением права заниматься охотой на срок два года.

Одновременно с этим было постановлено конфисковать в доход государства двуствольное ружьё, патроны и снегоход «YAMAHAVK540E», которые были использованы при совершении незаконной охоты.

Посчитав наказание чрезмерно суровым, и, оспаривая конфискацию дорогого снегохода, «браконьер» обжаловал приговор в апелляционную инстанцию...

В ходе рассмотрения уголовного дела ещё в апреле 2023 года мировым судьёй было установлено, что в конце января 2023 г. обвиняемый, находясь на территории Чебулинского муниципального округа, и имея разрешение лишь на добычу зайца и лисы, при обнаружении двух косуль сибирских произвёл их отстрел.

После этого он оттащил туши застреленных самцов косули сибирской в лесозащитную полосу, где разделал их. Одну тушу он отдал своему компаньону, который был уверен, что отстрел вёлся законно, а вторую погрузил в свой снегоход «YAMAHA VK540E». После этого они выдвинулись на снегоходах, осуществляя транспортировку незаконно добытых диких животных. Однако, не доезжая несколько километров до одного из посёлков Чебулинского округа, они были задержаны сотрудниками Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса. В результате преступных действий «браконьера» Департаменту был причинён крупный ущерб на сумму 80 тысяч рублей.

Приговор по ходатайству подсудимого был постановлен в особом порядке принятия судебного решения, при котором наказание не может превышать две трети от максимального наказания за совершённое преступление. Государственный обвинитель, представитель потерпевшего, а также защитник подсудимого не возражали против применения такого порядка судебного разбирательства.

В результате мировым судьёй Чебулинского судебного района «браконьер» был признан виновным в совершении незаконной охоты с причинением крупного ущерба и с применением механического транспортного средства. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей с лишением права заниматься охотой в течение двух лет. Одновременно с этим двуствольное ружьё, патроны, а также снегоход «YAMAHAVK540E» постановлено конфисковать в доход государства.

Не согласившись с назначенным наказанием и конфискацией снегохода, стоимость которого составляет около 630 тысяч рублей, осуждённый и его адвокат обжаловали приговор в вышестоящую судебную инстанцию. Но на днях Мариинский городской суд Кемеровской области оставил приговор мирового судьи судебного участка № 1 Чебулинского судебного района без изменения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд