Спецназовцы к 8 марта устроили для воспитанниц класса Росгвардии «огненные испытания»

В честь Международного женского дня сотрудники кузбасских спецподразделений Росгвардии организовали необычное мероприятие для воспитанниц профильных классов силового ведомства. На территории базы СОБР «Символ» в качестве особенного подарка спецназовцы устроили огненно-штурмовую полосу, предлагая девушкам пройти через серию испытаний.

Инструкторами выступили опытные бойцы СОБР и ОМОН территориального управления Росгвардии, готовые помочь юным воспитанницам преодолеть самые сложные препятствия.

«Подарок был очень неожиданный. Мы не знали, что будет все вот так вот происходить», - поделилась впечатлениями ученица класса Росгвардии 13-летняя Виолетта. Она призналась, что в будущем планирует связать свою жизнь с правоохранительной деятельностью.

После успешного завершения огневых испытаний девушкам предстояло продемонстрировать свою меткость в стрельбе по мишеням из пневматического оружия под руководством офицера СОБР «Символ» майора полиции Елены Н. Многократная победительница и призер всероссийских ведомственных турниров по стрельбе провела для воспитанниц мастер-класс по начальной огневой подготовке и поделилась своим опытом, благодаря которому она является одной из лучших стрелков в стране.

Среди испытаний девушкам предстояло принять участие штурме «здания», в котором укрылись условные террористы. Под наставничеством опытных спецназовцев они смогли на собственном опыте почувствовать на себе, что значит быть бойцом элитного спецподразделения.

«Основной наш посыл – это для тех мальчишек, которые смотрят на все это, находясь рядом, потому что только присутствие девчонок делает мальчишек более мужественными, и у них есть возможность стать настоящими мужчинами и защитниками своей страны», - сказал заместитель командира ОМОН «Оберег» подполковник Андрей К. Он также отметил, что несмотря на первоначальное впечатление о слабости девочек, в специализированном классе есть победительницы всероссийских и международных соревнований по единоборствам и силовым видам спорта.

В заключение мероприятия девушек ожидал необычный сюрприз, приготовленный их одноклассниками и спецназовцами в честь Международного женского дня. Ребята угостили юных защитниц пельменями собственного приготовления.

Фото: Росгвардия