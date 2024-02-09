Стоматологическое здоровье должно начинаться с детства

Врачи Центра здоровья Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова провели в детских садах села Атаманово и Безруково профилактическое мероприятие под лозунгом «Здоровые зубки-залог здоровья».

Ребятам рассказали о правилах гигиены полости рта – как правильно чистить зубы, какую зубную щетку выбрать, какая паста «вкуснее» и как сохранить зубы здоровыми.

Самым интересным для ребят стало знакомство со строением челюсти. Врач Максим Сухомлинов показал макет зубочелюстной системы и самых смелых пригласил лично посчитать, сколько у человека зубов.

Максим Юрьевич объяснил дошкольникам, почему не надо бояться лечить зубы, предложил поиграть в стоматологический кабинет, объяснил мальчишкам и девчонкам о важности ухода за зубами и своевременного посещения врача-стоматолога.

«Плохая гигиена влияет на частоту заболевания респираторными инфекциями, в том числе, и у детей. Сейчас идет сезон ОРВИ и гриппа. Пораженные кариесом зубы – это всегда источник хронической инфекции, - объяснил заведующий центром здоровья НГКБ № 1. - Регулярный уход-чистка зубов, санирование полости рта, поддержание здоровья слизистых оболочек активируют защиту от возбудителей респираторных инфекций. У пациентов с множественной формой кариеса, как правило, местная защита снижена, инфекции полости рта оседают на миндалинах, провоцируя частые ангины. Кроме того, респираторные инфекции протекают с осложнениями, инфекция спускается в дыхательные пути. Поэтому здоровая полость рта – здоровый организм».

Фото: НГКБ №1