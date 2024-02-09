Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Стоматологическое здоровье должно начинаться с детства

Врачи Центра здоровья Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова провели в детских садах села Атаманово и Безруково профилактическое мероприятие под лозунгом «Здоровые зубки-залог здоровья».

Ребятам рассказали о правилах гигиены полости рта – как правильно чистить зубы, какую зубную щетку выбрать, какая паста «вкуснее» и как сохранить зубы здоровыми.

Самым интересным для ребят стало знакомство со строением челюсти. Врач Максим Сухомлинов показал макет зубочелюстной системы и самых смелых пригласил лично посчитать, сколько у человека зубов.

Максим Юрьевич объяснил дошкольникам, почему не надо бояться лечить зубы, предложил поиграть в стоматологический кабинет, объяснил мальчишкам и девчонкам о важности ухода за зубами и своевременного посещения врача-стоматолога.

«Плохая гигиена влияет на частоту заболевания респираторными инфекциями, в том числе, и у детей. Сейчас идет сезон ОРВИ и гриппа. Пораженные кариесом зубы – это всегда источник хронической инфекции, - объяснил заведующий центром здоровья НГКБ № 1. - Регулярный уход-чистка зубов, санирование полости  рта, поддержание здоровья слизистых оболочек активируют защиту от возбудителей  респираторных инфекций. У пациентов с множественной формой кариеса, как правило, местная защита снижена, инфекции полости рта оседают на миндалинах, провоцируя частые  ангины. Кроме того, респираторные  инфекции протекают  с осложнениями, инфекция спускается в дыхательные пути. Поэтому здоровая полость  рта  – здоровый организм».  

 

Фото: НГКБ №1

Здоровье
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
09/02/2024
Здоровье
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus