Судом назначено административное наказание в виде приостановления деятельности по производству горных работ на угольной шахте сроком 90 суток

В отношении юридического лица - АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» шахта «Первомайская» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.1 ч. 1 КРФобАП.

Протоколом об административном правонарушении установлено, что при проведении контрольных (надзорных) действий при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора) соблюдения требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте «шахта угольная» - шахта «Первомайская», АО «Угольная компания «Северный Кузбасс», дренажный штрек № 421, принадлежащем (находящимся в эксплуатации) АО «Угольная компания «Северный Кузбасс», выявлены нарушения обязательных норм и правил в области промышленной безопасности, кроме прочего:

допускается умышленное шунтирование датчика контроля скорости воздуха;

стационарные датчики контроля метана не обеспечивают автоматическую блокировку производственной деятельности;

проходческий комбайн эксплуатируется при неисправном взрывозащитном орошении;

приёмка в эксплуатацию технологического оборудования комиссией шахты от года выполнена формально, в эксплуатацию приняты не существующие технические устройства;

стационарный датчик контроля запыленности воздуха не обеспечивает местную звуковую или световую сигнализацию при превышении установленного порога запыленности.

Допущенные нарушения представляют непосредственную угрозу для жизни и здоровья обслуживающего персонала шахты «Первомайская» АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Суд признал АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» шахта «Первомайская» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.1 ч. 1 КРФобАП, и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности по производству горных работ по проведению дренажного штрека № 421 пл. XXIV, принадлежащих АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» шахта «Первомайская», на срок 90 суток.

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Официальный представитель

Кемеровского районного суда

Кемеровской области

Дмитрий Бакальчук

Фото: Кемеровский районный суд