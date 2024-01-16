Традиционные «Рождественские встречи» прошли в Тяжине

В концертной программе приняли участие выпускники, педагоги, воспитанники народного и эстрадного отделений детской школы искусств № 31, народные самодеятельные коллективы и солисты Дома культуры «Юбилейный».

Среди них студия детской эстрадной песни «Алиса» (руководитель Татьяна Астраханцева), вокальный дуэт «Классика» (Ольга Иванова, Татьяна Астраханцева, концертмейстер Борислав Сумин), детские фольклорные ансамбли «Свирелька», «Сударушка» (руководитель Ольга Стифорова, концертмейстер Сергей Симахин), фольклорный ансамбль «Россияночка» (руководитель Евгения Данилкова), мужской вокальный ансамбль «ТалисMAN» (руководитель Лидия Жабина), кавер-группа «Крылья песни» (руководитель Владимир Зырянов), эстрадная группа «Сибирский тракт» (руководитель Валерий Лазутин), хореографический коллектив ансамбль танца «Созвездие» (руководитель Ольга Еременко), хор русской песни «Раздолье» (руководитель Лидия Жабина).

Также выступили солисты Андрей Мартыненко, Юлия Овчиникова, Оксана Сергеева, Ольга Кузнецова, Наталья Чухрова, Елизавета Гацевич, Александр Тепляков. Пожелания счастья и добра прозвучали в театрализованном представлении «Путешествие Деда Мороза».