Транспортные полицейские обеспечили безопасность школьников из Сибири во время поездки в Санкт-Петербург

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Белово обеспечили безопасность почти 200 школьников из Новосибирской, Омской и Кемеровской областей во время путешествия в Санкт-Петербург.

Инспекторы по делам несовершеннолетних и наряд патрульно-постовой службы ЛО МВД России на станции Белово сопровождали организованную группу детей на всем пути до Северной столицы и назад, а также в ходе экскурсионной программы. На обратном пути в Сибирь школьники и полицейские организовали творческий флешмоб «13 - доброе число». Школьники обратили внимание, что пассажирский поезд, следующий по маршруту Санкт-Петербург-Новокузнецк имеет номер 13, а одна из детских групп едет в 13 вагоне. В нем и состоялся музыкальный конкурс игры на гитаре, где было исполнено 13 песен. Дети ловко перебирали гитарные струны, заряжая зрителей положительными эмоциями и хорошим настроением.

Кроме того, во время поездки сотрудники транспортной полиции напомнили школьникам о правилах поведения на железной дороге, в здании железнодорожного вокзала и на платформах станций.

Фото: пресс-служба ЛО МВД на транспорте