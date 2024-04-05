Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Транспортные полицейские обеспечили безопасность школьников из Сибири во время поездки в Санкт-Петербург

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Белово обеспечили безопасность почти 200 школьников из Новосибирской, Омской и Кемеровской областей во время путешествия в Санкт-Петербург. 

Инспекторы по делам несовершеннолетних и наряд патрульно-постовой службы ЛО МВД России на станции Белово сопровождали организованную группу детей на всем пути до Северной столицы и назад, а также в ходе экскурсионной программы. На обратном пути в Сибирь школьники и полицейские организовали творческий флешмоб «13 - доброе число». Школьники обратили внимание, что пассажирский поезд, следующий по маршруту Санкт-Петербург-Новокузнецк имеет номер 13, а одна из детских групп едет в 13 вагоне. В нем и состоялся музыкальный конкурс игры на гитаре, где было исполнено 13 песен. Дети ловко перебирали гитарные струны, заряжая зрителей положительными эмоциями и хорошим настроением.

Кроме того, во время поездки сотрудники транспортной полиции напомнили школьникам о правилах поведения на железной дороге, в здании железнодорожного вокзала и на платформах станций.

 

Фото: пресс-служба ЛО МВД на транспорте

Общество
Белово
kuzbassnews.ru
05/04/2024
Общество
Белово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus