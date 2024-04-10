«Трудности – стимулятор для движения дальше»: медик спецподразделения Росгвардии о важности своей службы

6 апреля военнослужащие и сотрудники медицинской службы войск национальной гвардии Российской Федерации отметили профессиональный праздник - 163-ю годовщину со Дня образования. Сегодня медицинская служба ведомства осуществляет профилактические, лечебные, оздоровительные и реабилитационные мероприятия, направленные на охрану и укрепление здоровья росгвардейцев, военных пенсионеров и членов их семей. От их профессионализма и слаженности действий зависит качество выполняемых задач, направленных на обеспечение безопасности граждан.

По случаю памятной даты начальник медицинской части СОБР «Символ» старший лейтенантом Андрей П. с позывным «Шелби» провел для коллег мастер-класс по тактической медицине и поделился своим профессиональным опытом.

Андрей окончил медицинскую академию областного центра, а затем ординатуру по специальности «неврология». В спецназе Росгвардии с 2020 года и уже успел поучаствовать в нескольких служебных командировках:

«С момента трудоустройства не было дня, чтобы было скучно. Это всегда общение с людьми, познавание чего-то нового и постоянное усовершенствование своих навыков», - рассказал о своем опыте офицер СОБРа.

Андрей подчеркнул, что занятия по тактической медицине проводятся регулярно, особенно перед выездом в служебные командировки. Дополнительная подготовка предназначена для более глубокого понимания темы, а также для выявления аспектов, требующих дополнительной отработки. Это позволяет быть готовым оказать помощь боевому товарищу даже в самых стрессовых ситуациях.

«В трудных ситуациях всегда помню, что любые трудности – стимулятор для движения дальше. Это всегда новый опыт», - рассказал начальник медицинской части Андрей П.

Более 2000 медицинских работников Росгвардии отмечены многочисленными государственными и ведомственными наградами. Трое из них удостоены высокого звания Героя России: это единственная женщина - Герой России в войсках правопорядка сержант Ирина Янина (посмертно), подполковник медицинской службы Петр Захарчук (посмертно) и майор медицинской службы Владимир Белов.

Фото: Росгвардия