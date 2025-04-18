Тяжинский округ присоединился к Всероссийской акции, приуроченной к Международному дню охраны памятников и исторических мест

Работники культуры и добровольцы приняли участие в субботнике, уделив особое внимание памятникам, стелам и обелискам, которые связаны с увековечиванием событий Великой Отечественной войны.

Участники движения «Волонтеры культуры» из числа работников учреждений культуры, расположенных в поселке Тяжинский, провели субботник по благоустройству территории мемориального комплекса землякам-тяжинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, созданного в 1978 году. Автор памятника Виктор Александрович Грихин.

В ходе просветительского этапа акции работники сельских Домов культуры и клубов провели ознакомительные экскурсии и беседы. Землякам рассказали об истории возникновения памятника, на территории которого был проведен субботник.

В историко-краеведческом музее в рамках музейного часа методист Татьяна Александровна Шустова провела беседу-презентацию «Историко-культурное наследие Тяжинского муниципального округа». В поселке Итатский в рамках акции «Что имеем – сохраним» работники Дома культуры и волонтеры провели уборку территории, прилегающей к памятнику монументального искусства «Обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», который расположен на территории Итатского городского Дома культуры.

Заведующая отделом музея Дома культуры Валентина Николаевна Шатурина провела виртуальную экскурсию по памятным местам поселка, и вручила землякам буклеты с туристическим маршрутом «Памятные и исторические места пгт Итатский».

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности