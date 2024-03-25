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Учебно-методические сборы лётного состава Сибирского округа Росгвардии завершились в Кузбассе

Мероприятие проходило на базе авиационного отряда специального назначения Сибирского округа Росгвардии в областном центре.

В ходе сборов летные экипажи на вертолетах Ми-8 из различных регионов, включая Иркутск, Кызыл, Новосибирск, Омск, Абакан и Красноярск, отрабатывали навыки пилотирования в сложных метеоусловиях на протяжении недели. Основной упор делался на полеты с использованием бортовых приборов и проверку способностей управления вертолетом при низкой видимости, совершенствуя навыки на основе опыта специальной военной операции. Обучение проводилось как днём, так и ночью.

«Для летчиков подобные сборы - это не только возможность подготовки к полетам в условиях ограниченной видимости, но и ценный опыт обмена знаниями и опытом с коллегами из других регионов», - отметил командир кемеровского авиационного отряда специального назначения полковник Александр Поль.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
25/03/2024
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