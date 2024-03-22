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Управлением Россельхознадзора проведена рабочая встреча с филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Кемеровской области

18 марта 2024 года с целью определения основных задач по взаимодействию на 2024 год в Кузбассе состоялась очередная рабочая встреча между Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу и  филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Кемеровской области.

В ходе встречи определен порядок информационного взаимодействия при выявлении вредных организмов являющихся карантинными для Российской Федерации и основных стран импортеров российского зерна и картофеля. В ходе встречи также обсуждались вопросы, возникающие в процессе работы в рамках заключенного соглашения.

В завершение встречи стороны договорились о продолжении взаимодействия и совместном решении задач, направленных на фитосанитарное благополучие выращиваемой подкарантинной продукции и земель сельхозназначения в области.

Общество
kuzbassnews.ru
22/03/2024
Общество
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