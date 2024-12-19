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В Ачинске состоялся открытый чемпионат и первенство города по рукопашному бою

В соревнованиях памяти Героя РФ А. Н. Захарчука приняли участие 180 юных спортсменов из городов Ачинска, Красноярска, Канска, Зеленогорска, Мариинска и поселка Тяжинский.
Воспитанники Тяжинской детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Эламана Турсунбековича Рысмендиева достойно провели свои бои.
Леонид Бескровных, Захар Чернавин, Данил Зинкевич, Тимур Байрамов, Ростислав Нечай заняли первое место. Марина Комарова, Валерия Романенко, Иван Жаткин и Михаил Калинчев вышли на второе место.
Артем Сергеев, Анатолий Калинчев, Матвей Осадчий, Андрей Кузьминых, Полина Суднишникова и Александр Невчеснюк заняли третью ступень пьедестала победителей.

Фото: Тяжинская ДЮСШ

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kuzbassnews.ru
19/12/2024
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