В Белове транспортные полицейские провели лекции со студентами

Инспекторы по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на станции Белово организовали профилактические занятия для студентов Беловского института (филиала) Кемеровского Государственного Университета и Беловского политехнического техникума.

Старший лейтенант полиции Марина Комарова рассказала учащимся о вреде употребления наркотических средств и их негативном воздействии на организм человека, а также о формах и способах вовлечения в преступную деятельность по распространению запрещенных веществ. Особое внимание стражи порядка акцентировали на участившиеся случаи вовлечения молодёжи в противоправную деятельность, связанную с незаконным вмешательством в работу железнодорожного транспорта.

Кроме того транспортные полицейские довели студентам информацию о мерах безопасности, которые дистанционно оплачивают услуги, приобретают товары или получают стипендию и социальные выплаты на счет в банке.

После лекций сотрудники линейного отдела провели индивидуальные беседы со студентами, желающими связать свою жизнь с правоохранительными органами. Им разъяснили порядок поступления на службу, а также условия поступления в высшие учебные заведения системы МВД.

Фото: ЛО МВД России на станции Белово