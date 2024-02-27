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В Белове транспортные полицейские провели лекции со студентами

Инспекторы по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на станции Белово организовали профилактические занятия для студентов Беловского института (филиала) Кемеровского Государственного Университета и Беловского политехнического техникума.

Старший лейтенант полиции Марина Комарова рассказала учащимся о вреде  употребления наркотических средств и их негативном воздействии на организм человека, а также о формах и способах вовлечения в преступную деятельность по распространению запрещенных веществ. Особое внимание стражи порядка акцентировали на участившиеся случаи вовлечения молодёжи в противоправную деятельность, связанную с незаконным вмешательством в работу железнодорожного транспорта.

Кроме того транспортные полицейские довели студентам информацию о мерах безопасности, которые дистанционно оплачивают услуги, приобретают товары или получают стипендию и социальные выплаты на счет в банке.

После лекций сотрудники линейного отдела провели индивидуальные беседы со студентами, желающими связать свою жизнь с правоохранительными органами. Им разъяснили порядок поступления на службу, а также условия поступления в высшие учебные заведения системы МВД.

 

Фото: ЛО МВД России на станции Белово

Общество
Белово
kuzbassnews.ru
27/02/2024
Общество
Белово
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