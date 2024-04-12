В Белове транспортные полицейские провели профилактические беседы со студентами педагогического колледжа

Инспекторы по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на станции Белово совместно с сотрудниками филиала ФКУ ГУФСИН России по Кемеровской области провели встречу со студентами Беловского педагогического колледжа. В рамках Всероссийской акции «Чистое поколение – 2024» состоялось обсуждение педагогических и правовых аспектов профилактики употребления наркотических средств, алкоголя, курения табака, информирования об их негативном воздействии на организм человека, а также о формах и способах вовлечения в преступную деятельность по распространению запрещенных веществ. Транспортные полицейские также напомнили учащимся о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, недопущении использования наушников и мобильных телефонов при переходе через железнодорожные пути.

Фото: ЛО МВД на транспорте