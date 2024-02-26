В Беловском районе суд лишил свободы пьяного водителя

Беловский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

Судом установлено, что в июле 2023 года осужденный, находясь в состоянии опьянения, передвигался за рулем мотоцикла RACER по улицам одного из населенных пунктов Беловского района, где был остановлен сотрудниками ГИБДД.

У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения, которое подтвердилось с помощью специального технического средства - анализатора паров этанола в выдыхаемом воздухе.

При этом осужденный ранее уже был подвергнут наказанию за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, однако должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал.

С учетом позиции государственного обвинителя, личности виновного, наличия в его действиях рецидива преступления суд назначил ему 1 год 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года 6 месяцев.

Принадлежащий ему мотоцикл конфискован в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области