В День борьбы с артериальной гипертензией врачи Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова традиционно провели выездную акцию.
Масштабное мероприятие состоялось в ТЦ "Сити Молл".
В течение четырёх часов все желающие смогли узнать цифры своего артериального давления, измерить рост, вес, определить внутриглазное давление, в также сдать кровь на сахар и получить консультацию специалистов.
За первый час работы прошло более 30 человек.
«Многие люди с артериальной гипертонией не знают, что у них повышено артериальное давление. Они в целом хорошо себя чувствуют, а появляющиеся симптомы связывают, например, с переутомлением, - рассказывает заведующий отделением неотложной кардиологии НГКБ № 1 Юрий Гущин. - К сожалению, артериальная гипертония всё чаще диагностируется у молодых людей. В этом возрасте многие не следят за своим здоровьем: неправильно питаются, имеют вредные привычки, а на возникающие симптомы не обращают внимания. В результате такие пациенты приходят к врачу уже с осложнениями артериальной гипертонии: инсультом, инфарктом миокарда или хронической сердечной недостаточностью».
По рекомендациям врачей, для того, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем, нужно самостоятельно измерять артериальное давление утром и вечером, если оно есть, то принимать лекарственные препараты и регулярно проходить профилактические осмотры.
Пресс-служба НГКБ № 1 (фото).