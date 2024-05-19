Масштабное мероприятие состоялось в ТЦ "Сити Молл".

В течение четырёх часов все желающие смогли узнать цифры своего артериального давления, измерить рост, вес, определить внутриглазное давление, в также сдать кровь на сахар и получить консультацию специалистов.

За первый час работы прошло более 30 человек.

«Многие люди с артериальной гипертонией не знают, что у них повышено артериальное давление. Они в целом хорошо себя чувствуют, а появляющиеся симптомы связывают, например, с переутомлением, - рассказывает заведующий отделением неотложной кардиологии НГКБ № 1 Юрий Гущин. - К сожалению, артериальная гипертония всё чаще диагностируется у молодых людей. В этом возрасте многие не следят за своим здоровьем: неправильно питаются, имеют вредные привычки, а на возникающие симптомы не обращают внимания. В результате такие пациенты приходят к врачу уже с осложнениями артериальной гипертонии: инсультом, инфарктом миокарда или хронической сердечной недостаточностью».

По рекомендациям врачей, для того, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем, нужно самостоятельно измерять артериальное давление утром и вечером, если оно есть, то принимать лекарственные препараты и регулярно проходить профилактические осмотры.

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото).