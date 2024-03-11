В Кемерове вспоминают подвиг Героя Кузбасса полковника Игоря Якунина

Накануне в областном центре прошли памятные мероприятия в честь героически погибшего офицера войск правопорядка. 10 марта 2024 года исполнился 21 год со дня кончины командира учебной войсковой части Сибирского округа внутренних войск МВД России полковника Игоря Николаевича Якунина, накрывшего собой боевую гранату, которую выронил курсант на полевых занятиях.

Полигон, на котором установлен мемориал в честь погибшего офицера, посетили представители Росгвардии, ветераны службы и близкие полковника Якунина. Участники почтили память Игоря Николаевича, возложив цветы к монументу.

Командир учебного батальона связи войск правопорядка полковник Якунин более 26 лет жизни посвятил служению Отечеству. В составе внутренних войск неоднократно выполнял служебно-боевые задачи на Северном Кавказе. Награждён государственными наградами, в том числе медалью «За боевые заслуги», медалью Суворова, посмертно — орденом Мужества и орденом Кемеровской области «Доблесть Кузбасса». Трое сыновей офицера пошли по стопам отца, став военными связистами.

В столице Кузбасса память о полковнике Якунине увековечена в бюсте, установленном при содействии городских властей и Росгвардии. Кроме того, в Губернаторской кадетской школе-интернате МЧС России, на территории бывшего училища связи имени маршала войск связи И.Т. Пересыпкина, установлен мемориал «Звезда» с именами героев-связистов. Среди увековеченных в памятнике – командир кемеровского учебного батальона связи войск правопорядка полковник Якунин.

Фото: Росгвардия