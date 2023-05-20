В Кузбассе прошло первенство области по самбо, посвященное памяти погибшего сотрудника ОМОН

В Прокопьевске в техникуме физической культуры прошли областные соревнования по самбо памяти сотрудника кузбасского ОМОН младшего лейтенанта милиции Сергея Камынина, погибшего при исполнении служебного долга на Северном Кавказе. Почетными гостями спортивных состязаний стали представители городской администрации, педагоги и ветераны боевых действий.

Более 150 борцов из 10 населенных пунктов Кузбасса показали свои боевые навыки в поединках. По итогам соревнований лучшие самбисты отправятся на первенство России. Стоит отметить, что среди почетных гостей присутствовал и тренер погибшего омоновца Геннадий Гудков, который рассказал участникам о страстном увлечении спортом и жизненном пути своего воспитанника.

Младший лейтенант милиции Сергей Камынин с юных лет увлекался спортом. В возрасте 10 лет он записался в секцию самбо к Геннадию Гудкову. Именно благодаря спорту, по словам тренера, Сергей развил в себе целеустремленность и силу воли. Постоянный труд помог ему выполнить разряд кандидата в мастера спорта по самбо и стать призером различных соревнований.

В 1994 году Сергей поступил на службу в прокопьевский ОМОН. В феврале 1995 года вместе с сослуживцами офицер отправился в район проведения операции по восстановлению конституционного порядка в Чеченскую Республику. Во время зачистки района Алды младший лейтенант милиции Сергей Камынин героически погиб.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебного долга, Сергей Николаевич Камынин награжден Орденом Мужества (посмертно).

Фото: Росгвардия