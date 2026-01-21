В Кузбассе Россельхознадзор предостерег землепользователя за зарастание более 170 га сельхохугодий в Юргинском районе

Зарастание части земельного участка площадью более 170 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора 14 января 2026 года в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований на землях сельскохозяйственного назначения в границах Юргинского района Кемеровской области – Кузбасса, на территории совхоза «Зимниковский».

Так, фактами, подтверждающими не использование сельхозугодий, стали наличие сорной травянистой растительности (осот полевой, бодяк полевой, пырей ползучий, полынь обыкновенная, лопух, овсюг и др.), что, в свою очередь, является нарушением обязательных требований Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

В этой связи, 15 января 2026 года учреждению, у которого данный участок находится в постоянном (бессрочном) пользовании, ведомством объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено провести мелиоративные мероприятия (культуртехническая мелиорация) по расчистке земель от сорной растительности, в соответствии с проектом мелиорации земель, по восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние пригодное для использования по целевому назначению.