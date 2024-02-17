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В Кузбассе состоялись отборочные соревнования регионального этапа чемпионата по профмастерству «Профессионалы» - 2024

Студенты техникумов области по компетенции «Сварочные технологии» состязались на базе Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства.
Участникам необходимо было за 2,5 часа изготовить согласно требованиям чертежа сварную конструкцию – герметичный резервуар, работающий под давлением. Созданные изделия проходили гидравлическое испытание. Качество конструкций оценивала комиссия под председательством начальника лаборатории контроля материалов Кузбасского центра контроля сварки, технического эксперта Центра оценки квалификации по неразрушающему контролю Национального Агентства Контроля Сварки России Александра Анатольевича Шульгина.
В отборочном этапе чемпионата принял участие студент 3 курса Тяжинского агропромышленного техникума Никита Гинтеров, обучающийся по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» (мастер производственного обучения Артем Геннадьевич Ахмадиев). По итогам отборочных соревнований Никита Гинтеров показал высокие результаты и вошел в тройку лучших. Из десяти участников он занял второе место.
С 26 февраля по 6 марта 2024 года соревнования регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» - 2024 пройдут по 157 компетенциям. Среди целей и задач соревнований – усиление практической направленности профессионального образования, пропаганда прогрессивных технологий, передового педагогического и производственного опыта.

Образование
Кемерово
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/02/2024
Образование
Кемерово
Тяжин

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