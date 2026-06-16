В Кузбассе транспортные полицейские провели акцию «Каникулы с общественным советом»

Сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России совместно с членами Общественного совета при линейном управлении в рамках общероссийской акции «Каникулы с общественным советом» посетили ребят на летней спортивной площадке средней общеобразовательной школы № 8 города Кемерово.

Транспортные полицейские провели для детей беседу о правах и обязанностях несовершеннолетних, о том, как вести себя в экстремальных ситуациях, о правилах безопасности на улице, дома и на отдыхе, а также разъяснили правила поведения в интернете, которые помогут избежать неприятностей и не стать жертвой преступников. Сотрудники полиции акцентировали внимание детей на том, что железнодорожные пути представляют собой особую зону повышенного риска.

Мероприятие завершилось товарищеским футбольным матчем, в котором приняли участие школьники и транспортные полицейские. В финале игры все участники получили сладкие подарки за активное участие.

«Такие соревнования – не просто спортивное состязание, а настоящая путевка в жизнь для юных участников, шанс обрести новых друзей, развить дисциплину и найти призвание в социально значимых увлечениях», — подчеркнула представитель Общественного совета при линейном управлении Жанна Кошкарева.

Фото: Кузбасское ЛУ МВД России