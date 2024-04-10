В Кузбассе транспортные полицейские возбудили уголовное дело в отношении авиапассажирки, использовавшей фиктивные документы

Сотрудники линейного отделения полиции (ЛоП) в аэропорту города Кемерово установили 38-летнюю жительницу Анжеро-Судженска, которая предоставила в авиакомпанию фиктивный медицинский документ, чтобы вернуть денежные средства за неиспользованные авиабилеты.

Жительница Кемеровской области приобрела авиабилеты на рейсы по маршруту Кемерово-Москва и обратно для себя и мужа на общую сумму более 50 тысячи рублей. Позднее женщина передумала лететь и обратилась к перевозчику с заявлением о расторжении договора и возврате денежных средств. В качестве основания она предоставила справку о наличии медицинских противопоказаний для полета.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские выяснили, что подозреваемая на лечении не находилась и медицинских справок ей не выдавалось.

В отношении фигурантки отделением дознания Кузбасского ЛУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России