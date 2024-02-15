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В Кузбассе Управлением Россельхознадзора проведены профилактические визиты в области семеноводства по инициативе контролируемых лиц

По поступившим заявкам в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу от хозяйствующих субъектов в феврале 2024 года в Яйском муниципальном округе Кузбасса проведены профилактические визиты в рамках государственного контроля (надзора) в области семеноводства сельскохозяйственных растений в отношении ИП ГК(Ф)Х Пирогова А.И., ИП ГК(Ф)Х Сотникова О.В., ИП ГК(Ф)Х Сотниковой Т.С., осуществляющих деятельность по производству (выращиванию), хранению, транспортировке и реализации семян сельскохозяйственных растений.

В ходе визитов индивидуальным предпринимателям были разъяснены обязательные требования в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений, а также требования, предъявляемые к их деятельности по производству, хранению, транспортировке и реализации семян сельскохозяйственных растений.

Также были проведены консультации по вопросу, связанному с выращиванием импортных семян сельскохозяйственных растений.

Общество
kuzbassnews.ru
15/02/2024
Общество
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