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В Кузбассе задержанный транспортными полицейскими житель Томска осужден за подделку медицинских рецептов и покушение на сбыт сильнодействующего вещества

В Кузбассе задержанный транспортными полицейскими житель Томска осужден за подделку медицинских рецептов и покушение на сбыт сильнодействующего вещества

В сентябре прошлого года оперативники Кузбасского ЛУ МВД России задержали 28-летнего жителя города Томска, который с помощью поддельного медицинского рецепта получил в аптеке лекарственный препарат «Лирика», содержащий в своем составе сильнодействующее вещество прегабалин. В дальнейшем мужчина планировал продать незаконно полученные 14 капсул, но был задержан сотрудниками транспортной полиции на железнодорожном вокзале города Кемерово.

Дознаватели Кузбасского ЛУ МВД России в отношении фигуранта возбудили уголовные дела по признакам преступлений предусмотренных частью 1 статьи 234 (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта) и частью 3 статьи 327 (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков) УК РФ. Заводской районный суд города Кемерово признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы.  

Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России

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