В Кузбассе завершилась зимняя военно-спортивная игра среди юнармейских отрядов

Игра «Во славу Отчества» прошла на базе детского центра «Сибирская сказка» в селе Костенково Новокузнецкого округа. В военно-спортивной игре приняли участие 30 команд, всего 300 юнармейцев – обучающихся из 15 городских и 15 муниципальных округов Кемеровской области – Кузбасса.

Для юнармейцев прошли соревнования по рукопашному бою, основам военных знаний, РХБЗ, пилотированию БПЛА, киберспорту, перетягиванию каната, строевой и огневой подготовке. Также определились лучшие по неполной разборке, сборке автомата Калашникова и снаряжению магазина. Кроме того состоялись конкурсы видеороликов, фотопроектов и постов, капитанский конкурс «К службе в армии готов», марш-бросок, турнир по спортивному лазертагу и многое другое.

Традиционно на юнармейской смене работала команда мобильного «Дома Юнармии», некоторые локации которого были включены в конкурсную программу военно-спортивной игры.

В общекомандном зачете в группе городских округов на первое место вышла команда «Служу России» Осинниковского городского округа. На втором месте команда ПВСЦ «Разведчик» Беловского городского округа, и третье место досталось команде «Альтаир» Полысаевского городского округа.

В общекомандном зачете в группе муниципальных округов на первом месте команда «Барс» Тяжинского муниципального округа. На второе место вышла команда «Юнармеец» Топкинского муниципального округа. Третье место заняла команда «Патриот» Промышленновского муниципального округа. Победителям вручены дипломы, кубки, медали и ценные призы.

Организаторы зимней военно-спортивной игры: Министерство образования Кузбасса, Региональное отделение ВВПОД «Юнармия» Кемеровской области – Кузбасса, ГАУДО «Кузбасский центр «Дом Юнармии».