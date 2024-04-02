В Кузбассе завершился первый этап широкомасштабной профилактической операции Росгвардии

В Кемеровской области сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии завершили первый этап операции «Безопасный дом, подъезд, квартира». В мероприятии были задействованы свыше 350 росгвардейцев, которые рассказали жителям региона, как уберечь себя и свое имущество от противоправных посягательств.

Более четырех тысяч домовладений обошли стражи правопорядка в течение минувшей неделе, а также провели 200 встреч с трудовыми коллективами Кузбасса. Росгвардейцы напомнили гражданам правила личной и имущественной безопасности, предупредили жильцов многоквартирных домов не оставлять личные вещи без присмотра в подъездах, порекомендовали закрывать окна и двери при выходе из дома.

Следует помнить, что с началом дачного сезона и ежегодных отпусков повышается риск посягательств на частную собственность. Росгвардия обращает внимание, что квартирные кражи по-прежнему являются распространенным видом преступлений. Чаще всего преступники действуют, когда они уверены, что владельцы отсутствуют дома. Установка охранной сигнализации является самым надежным способом защиты себя и имущества, так как в случае проникновения посторонних лиц на объект, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии моментально получат информацию и предпримут соответствующие меры для защиты имущества граждан.

Служба вневедомственной охраны Росгвардии продолжает внедрять в работу современные технические средства безопасности. Так, в настоящий момент имеется возможность связать личный автомобиль с пультом централизованного наблюдения без дополнительных расходов. При возникновении какой-либо опасности или конфликтной ситуации на дороге автовладелец может воспользоваться кнопкой экстренного вызова. Ближайший экипаж Росгвардии получит информацию с точным местоположением автотранспорта, незамедлительно выдвинется на место происшествия, где примет меры к пресечению правонарушений и окажет помощь владельцу авто.

Фото: Росгвардия