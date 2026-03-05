В Кузбассе житель Мариинска через суд обязал администрацию округа отремонтировать часть городских дорог

Одновременно с возложением по требованию местного жителя обязанности по проведению ремонта ряда участков городских дорог и их круглогодичного содержания, суд обязал администрацию Мариинского муниципального округа обустроить в соответствии с установленными требованиями один из остановочных пунктов общественного транспорта. Срок исполнения возложенных на ответчика обязанностей — до 1 августа 2026 года.

Ещё в начале 2025 года местный житель обратился в Мариинский городской суд Кемеровской области с административным исковым заявлением, в котором просил обязать местные власти привести несколько участков городских дорог в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения и произвести их ремонт с применением асфальтобетонных смесей в виде «ямочного» ремонта или путём сплошного перекрытия. Также он просил обязать ответчика привести в соответствие с установленными требованиями один из остановочных пунктов общественного транспорта, расположенного у здания местного исправительного центра.

Требования были мотивированы тем, что на протяжении последних нескольких лет он неоднократно обращался в администрацию округа с просьбой о ремонте дорог. Также его обращения содержали просьбы о необходимости обустройства остановочных пунктов общественного транспорта. Несмотря на то, что указанные в его обращениях дороги длительное время не ремонтировались при имеющихся сверхнормативных дефектах асфальтобетонного полотна, а некоторые остановочные пункты общественного транспорта не имели даже павильонов для ожидания, местные власти в удовлетворении его просьб отказывали.

В связи с тем, что указанные им нарушения создают угрозу безопасности дорожного движения, угрозу дорожно-транспортных происшествий, а также угрозу травматизма и повреждения имущества участников дорожного движения, горожанин и принял решение обратиться в Мариинский городской суд с соответствующими требованиями.

Представители административного ответчика на протяжении всего срока рассмотрения дела как в суде первой, так и в вышестоящих судебных инстанциях, с заявленными требованиями не соглашались.

В частности, они указывали на то, что фигурирующие в деле участки дорог на балансе администрации округа не находятся. В числе прочего утверждали, что на территории округа полномочия по осуществлению дорожной деятельности возложены на структурные подразделения администрации, которые являются самостоятельными юридическими лицами. В связи с этим администрация округа исполнить заявленные требования не сможет.

Однако, несмотря на возражения органа местного самоуправления относительно заявленных требований, суд согласился с доводами горожанина, признав незаконным бездействие органа местного самоуправления в части отсутствия проведения ремонта дорожного полотна, надлежащего летнего и зимнего содержания некоторых участков улично-дорожной сети, а также в части непринятия мер по обустройству одного из остановочных пунктов общественного транспорта.

На администрацию Мариинского муниципального округа возложена обязанность привести участки дорог в соответствие с требованиями действующих нормативно-правовых актов и обеспечить меры по круглогодичному их содержанию, а также обустроить надлежащим образом пункт остановки общественного транспорта у здания местного исправительного центра. Суд определил и срок для совершения вышеуказанных действий: до 1 августа 2026 года.

Не согласившись с решением суда, ответчик обжаловал его в вышестоящие судебные инстанции. Однако суды как апелляционной, так и кассационной инстанций подтвердили законность и обоснованность принятого решения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд