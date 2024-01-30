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В Междуреченске пенсионерка добровольно выдала инспекторам Росгвардии незарегистрированное оружие

В Междуреченске к правоохранителям обратилась 73-летняя местная жительница. Она сообщила, что обнаружила при разборе старых вещей оружие неизвестного владельца. Зная, что за хранение незарегистрированного оружия предусмотрена ответственность вплоть до уголовной, женщина решила добровольно выдать находку стражам правопорядка.

Инспекторы Росгвардии поблагодарили пенсионерку за гражданский поступок. Предварительно установлено, выданным оружием является газовый пистолет CAT, а также 21 патрон к нему. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой горожанке может быть выплачено денежное вознаграждение в размере 2 105 рублей.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону 112 или 02 и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

 

Фото: Росгвардия

Общество
Междуреченск
kuzbassnews.ru
30/01/2024
Общество
Междуреченск
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