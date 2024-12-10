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В Промышленной состоялся гала-концерт областного фестиваля-конкурса собирателей и исполнителей фольклора «Семейное древо»

Во Дворце культуры собрались более 500 исполнителей: чувашские, удмуртские и белорусские фольклорные коллективы, ансамбли народной песни, вокальные дуэты, детские коллективы и солисты.
Тяжинский округ представляли учащиеся отделения народного пения детской школы искусств № 31 (преподаватель Ольга Владимировна Стифорова, концертмейстер Сергей Анатольевич Симахин). Вокальный дуэт Эльвира Палагаевой и Екатерины Науменко стал лауреатом первой степени. Ансамбли «Сударушка», «Молодцы», вокальный квартет «Млада» и Екатерина Науменко – лауреаты второй степени. Александр Лиферов – лауреат третьей степени.

Фото: Тяжинская ДШИ № 31

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kuzbassnews.ru
10/12/2024
Культура
Промышленная
Тяжин
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