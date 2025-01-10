В России введена уголовная ответственность за неоднократную продажу несовершеннолетним табачных и никотиновых изделий

Изменения в статью 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, вступившие в силу с 8 января 2025 года, направлены на усиление мер защиты жизни и здоровья граждан от табачной и никотинсодержащей продукции, а также последствий её потребления.

Более трёх лет назад Уголовный кодекс Российской Федерации был дополнен статьёй 151.1, которой законодатель установил уголовную ответственность за повторную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, наступающей в случае продажи такой продукции после привлечения продавца к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

При этом частью третьей статьи 14.53 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность за продажу несовершеннолетним табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции, а также сырья для их производства.

Однако уголовная ответственность по аналогии с алкоголем за повторную продажу несовершеннолетним вышеуказанных табачных и никотинсодержащих товаров в действующем законодательстве ранее отсутствовала.

Курение табачной и никотинсодержащей продукции ухудшает здоровье населения страны, в том числе большого количества несовершеннолетних детей, в связи с чем государственное регулирование и санкции за нарушение установленных норм и запретов должны стать более строгими.

В связи с этим с 8 января 2025 года установлена уголовная ответственность за повторную розничную продажу несовершеннолетним табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, а также кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции.

Совершение этих преступлений повлекут за собой наказание в виде штрафа от 50 до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иных доходов осуждённого за период от трёх до шести месяцев, либо исправительные работы на срок до года с возможным лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Следует отметить, что в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрение уголовных дел за совершение преступлений, установленных статьёй 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, относится к подсудности районных судов.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд