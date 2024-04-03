В селе Бурлаки Прокопьевского округа состоялся гала-концерт регионального детского фольклорного фестиваля-конкурса

Учредитель – министерство культуры и национальной политики Кузбасса. Организатор – Центр народного творчества Кузбасса. Цель фестиваля-конкурса – развитие интереса к музыкальному и устному фольклору у детей, а также поддержка талантливых ребят, проявляющих способности в области фольклорного искусства.

В региональном детском фольклорном фестивале-конкурсе «Сила традиций», посвященном Году семьи в России, приняли участие 62 детских фольклорных коллектива и отдельных исполнителя, в количестве 430 участников из 9 городских и 14 муниципальных округов Кузбасса.

В конкурсной программе прозвучали календарные, плясовые, хороводные, протяжные, игровые, свадебные и колыбельные песни, многие из которых были записаны в Кузбассе и других областях Западной Сибири. Фестиваль-конкурс объединил ценителей богатой народной культуры в яркий венок дружбы, сотканный из народных песен и музыки.

Образцовый самодеятельный коллектив, фольклорный ансамбль «Росинка» Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский (руководитель Лидия Ивановна Жабина) награжден Дипломом лауреата I степени.

Сводный коллектив детских фольклорных ансамблей «Сударушка» и «Свирелька», ансамбль «Молодцы» и солист Александр Лиферов (Тяжинская детская школа искусств № 31) стали лауреатами II степени.