В Тяжине продолжается работа по проекту «Мир без наркотиков»

В ходе профилактической беседы специалисты библиотеки имени Николая Ивановича Масалова обсудили со студентами Тяжинского агропромышленного техникума каждый вид зависимости, развеяли мифы о наркотиках и психотропных веществах.

Сотрудники отделения МВД России по Тяжинскому муниципальному округу рассказали об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних за употребление, хранение, изготовление и сбыт наркотических веществ.

Затем ребята посмотрели видеоролики из цикла «Это должен знать каждый». Участники беседы получили информационные листовки о вреде употребления наркотических веществ и о пользе здорового образа жизни.

Профилактическая беседа «Опасность наркотических и психотропных веществ» состоялась в рамках проекта «Мир без наркотиков» разработанного публичным центром правовой информации Тяжинской библиотеки имени Н. И. Масалова.