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В Тяжине продолжается работа по проекту «Мир без наркотиков»

В ходе профилактической беседы специалисты библиотеки имени Николая Ивановича Масалова обсудили со студентами Тяжинского агропромышленного техникума каждый вид зависимости, развеяли мифы о наркотиках и психотропных веществах.
Сотрудники отделения МВД России по Тяжинскому муниципальному округу рассказали об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних за употребление, хранение, изготовление и сбыт наркотических веществ.
Затем ребята посмотрели видеоролики из цикла «Это должен знать каждый». Участники беседы получили информационные листовки о вреде употребления наркотических веществ и о пользе здорового образа жизни.
Профилактическая беседа «Опасность наркотических и психотропных веществ» состоялась в рамках проекта «Мир без наркотиков» разработанного публичным центром правовой информации Тяжинской библиотеки имени Н. И. Масалова.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/04/2024
Культура
Тяжин
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