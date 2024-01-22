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В Тяжине прошли региональные соревнования по волейболу среди юношей до 19 лет

В соревнованиях приняло участие 6 команд из городов Кемерово, Новокузнецка, Междуреченска, Киселевска, Мариинска и поселка Тяжинский.
На торжественном открытии соревнований в спортивном комплексе «Юность» с приветственным словом к участникам обратилась заместитель главы Тяжинского муниципального округа по экономике Юлия Викторовна Ащук.
В упорной борьбе первое место заняла команда МБУ ДО «ДООпЦ» Кемеровского муниципального округа (тренер Вячеслав Александрович Подберезин). На втором месте команда «Келеон» города Междуреченска (тренер Сергей Дмитриевич Ишков). Третье место досталось воспитанникам детско-юношеской спортивной школы поселка Тяжинский (тренер-преподаватель Дмитрий Алексеевич Епанчинцев).
Победители региональных соревнований по волейболу среди юношей награждены почетными грамотами и памятными медалями.

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kuzbassnews.ru
22/01/2024
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