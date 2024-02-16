В Тяжинском округе отметили 35-летие со дня вывода советских войск из Афганистана

В окружном центре прошел митинг «Мы памяти верны». В нем приняли участие представители администрации муниципалитета, депутатского корпуса округа, ветераны локальных войн, активисты общественных организаций, работники учреждений социальной сферы.

К присутствующим обратился ветеран Вооруженных Сил, участник боевых действий в Афганистане, Почетный гражданин Тяжинского муниципального округа Сергей Иванович Щербаков. Собравшиеся почтили память погибших в вооруженных конфликтах за пределами Отечества минутой молчания и возложили цветы к мемориальной стеле земляков, воинов-интернационалистов и мемориальным доскам.

В Доме культуры «Юбилейный» состоялся торжественный прием. Ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов, жен и матерей бойцов специальной военной операции поприветствовали глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин, председатель правления окружного отделения общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Сергей Витальевич Иванов и настоятель храма Преображения Господня посёлка Тяжинский, протоиерей Василий Страдомский.

Медалями Николая Ивановича Масалова и юбилейными медалями «35 лет вывода советских войск из Афганистана» награждены представители боевого братства, жены воинов-афганцев. Благодарственными письмами Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа отмечены местное отделение Союза ветеранов Афганистана, а также ветераны боевых действий. С музыкальными тематическими номерами выступили участники художественной самодеятельности Дома культуры «Юбилейный» и центра национальных культур.

В Тяжинской библиотеке имени Н.И. Масалова для студентов Тяжинского агропромышленного техникума прошел час памяти и мужества «Афганистан – наша память и боль». Затем ребята познакомились с книжной выставкой «Горькое эхо локальных конфликтов».

В зале интеллектуального и эмоционального чтения Тяжинской детской библиотеки прошла выставка-обзор «Эхо Афганской войны», посвященная 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В историко-краеведческом музее для ребят из творческого объединения «Город детства» Тяжинского центра дополнительного образования состоялась беседа «Локальные войны. История моей страны».

В Новопреображенском секторе Старо-Урюпского сельского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности прошел устный журнал «Афганская хроника». Специалисты Чулымского СДК и библиотеки провели информационный час «Солдат войны не выбирает».

В Новоподзорновском сельском Доме культуры открылась фотовыставка «Память возвращает нас в Афганистан». В Почаевском секторе Октябрьского СДК состоялся час мужества «И будут вечно жить в памяти». Специалисты Листвянского сельского Дома культуры провели для молодежи беседу «Афганистан – живая память».

В муниципалитете запланирован ряд мероприятий, посвященных 35-летию вывода советских войск из Афганистана, которые будут проходить на протяжении февраля.