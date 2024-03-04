Виновник в магазинной краже задержан с поличным на охраняемом объекте

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресекли хищение в охраняемом магазине.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сработавшую кнопку тревожной сигнализации в торговую точку на проспекте Молодежный, где задержали на месте происшествия 42-летнего местного жителя, причастного к попытке хищения продуктов питания.

По предварительной информации, работники торговой точки преградили путь одному из посетителей, который сложил под верхнюю одежду шаурму, банки с кофе и другие продукты питания, а затем направился к выходу без оплаты товара.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали ранее неоднократно судимого за кражи кемеровчанина сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия