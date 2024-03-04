Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Виновник в магазинной краже задержан с поличным на охраняемом объекте

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресекли хищение в охраняемом магазине.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сработавшую кнопку тревожной сигнализации в торговую точку на проспекте Молодежный, где задержали на месте происшествия 42-летнего местного жителя, причастного к попытке хищения продуктов питания.

По предварительной информации, работники торговой точки преградили путь одному из посетителей, который сложил под верхнюю одежду шаурму, банки с кофе и другие продукты питания, а затем направился к выходу без оплаты товара.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали ранее неоднократно судимого за кражи кемеровчанина сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
kuzbassnews.ru
04/03/2024
Происшествия
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus