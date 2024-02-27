Высшего символа спецназа Росгвардии удостоен посмертно герой-доброволец из Кузбасса

В Кемерове в отряде специального назначения «Кузбасс» вручен краповый берет матери погибшего на СВО добровольца старшего сержанта Дмитрия Новикова.

Для кемеровчанина, отличившегося в составе внутренних войск во время вооруженного конфликта на Северном Кавказе, сдача на краповый берет была целью его жизни. Исполнить заветную мечту помешало ранение, которое спецназовец получил в Чечне в 1999 году, спасая боевого товарища. Тогда он был представлен к своей первой награде Ордену Мужества.

С сентября 2022 года отец троих детей Дмитрий Новиков добровольцем отправился в зону специальной военной операции. В январе минувшего года командир минометного расчета старший сержант Новиков героически погиб в бою. Указом президента РФ кемеровчанин награжден Орденом Мужества посмертно.

Супруга и мама павшего бойца обратились с просьбой исполнить мечту мужественного спецназовца. Совет «Краповых беретов» принял решение о присвоение погибшему военнослужащему высшего символа спецназа Росгвардии.

Фото: Росгвардия