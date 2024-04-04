«Южный Кузбасс» определил лучших рыбаков

Угольная компания «Южный Кузбасс» провела соревнования по подледной рыбной ловле.

Традиционные весенние соревнования по подледной рыбалке среди автомобилистов и открытчиков «Южного Кузбасса» состоялись в акватории реки Мрас-Су. Мероприятие прошли при участии профсоюзной организации компании.

Рыболовный турнир Томусинского автотранспортного управления собрал 17 участников – работников и пенсионеров филиала. Рыбаки-любители боролись за победу в номинациях «За самое быстрое бурение лунки» и «За самую первую рыбку», а также за три призовых места в номинации «Самый большой улов». С бурением лунки быстрее всех справился белазист гаража «Центральный» Виталий Бачинский. Первая рыбка попалась на крючок ветерана гаража «Центральный» Александра Алексеева, он же стал победителем соревнований с общим уловом 3200 граммов. Второе и третье места тоже заняли автомобилисты-ветераны гаража «Центральный» – Александр Сотников (2800 граммов) и Виктор Русяев (2600 граммов). Все призеры и победители получили грамоты и подарки, отдельного приза за стремление к победе удостоился белазист гаража «Центральный» Алексей Щербаков.

В состязаниях открытчиков участвовали 30 работников и ветеранов четырех разрезов «Южного Кузбасса».Рыбаки соревновались в номинациях «За первую пойманную рыбку», «За самую большую рыбку», «За самую маленькую рыбку» и «За самый большой улов». Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования разреза «Сибиргинский» Алексей Хорошилов, добывший самую первую рыбку, стал и обладателем кубка за самый большой улов – общий вес его добычи составил 1665 граммов. Самая большая рыба весом 500 граммов попалась на удочку директора разреза «Сибиргинский» Дмитрия Тютрина, а самую маленькую рыбку (12 граммов) выловил ветеран разреза «Красногорский» Федор Мигунец. Призеры получили памятные подарки и грамоты.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»