«Южный Кузбасс» принял отборочный этап корпоративного турнира по мини-футболу группы «Мечел»

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс») провела отборочный этап корпоративного турнира по мини-футболу Группы «Мечел». По итогам соревнований путевки в финальную часть турнира завоевали команды ПАО «Южный Кузбасс» и ПАО «Коршуновский ГОК».

В Междуреченске на футбольном поле санатория-профилактория «Романтика» в рамках дивизиона «Восток» встретились девять сборных, представляющих компании Группы «Мечел», а также предприятия-партнеры: «Южный Кузбасс», Коршуновский ГОК, Братский завод ферросплавов, «Якутуголь», «Кузбассэнергосбыт», «Взрывпром Юга Кузбасса», ЮК ГРЭС, «Гурьевск-Сталь» и «Электросеть». Два дня команды боролись за первенство в своих группах и право поехать на финальную часть турнира в Ижевск — всего разыгрывалось две путевки.

В первой группе победу одержала сборная «Южного Кузбасса». Во второй группе борьба развернулась между командами Братского завода ферросплавов и Коршуновского ГОКа. Точку поставила серия пенальти — вторым финалистом стал футбольный коллектив Коршуновского ГОКа.

Соревнования продолжатся 16 и 17 мая отборочными играми дивизиона «Запад» в Челябинске. Итоговые матчи турнира по мини-футболу Группы «Мечел» состоятся 30 и 31 мая в Ижевске. За право называться сильнейшими футболистами «Мечела» будут бороться четыре команды.

«Общекорпоративный футбольный турнир «Мечела» уже стал традицией — это по-настоящему масштабный спортивный праздник, который традиционно вызывает огромный интерес у сотрудников всех предприятий Группы. Наша команда выступила отлично — ребята готовились и старались. Уверен, у нашей команды хорошие шансы повторить успех прошлого года и завоевать первое место в финале в Ижевске», – сказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»