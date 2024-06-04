Задержанный транспортными полицейскими житель Прокопьевска предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте наркотиков



Дознаватели Кузбасского ЛУ МВД России завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 41-летнего жителя города Прокопьевска, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.



Транспортные полицейские задержали злоумышленника на привокзальной площади железнодорожного вокзала города Кемерово. В ходе личного досмотра у него обнаружен и изъят пакет с веществом растительного происхождения. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством каннабис (марихуана) общей массой 10 граммов.



В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное приобретение и хранение наркотических средств). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России