Жительница Кузбасса «отсудила» у московской компании 560 тысяч рублей за навязанные при покупке автомобиля услуги

В начале 2022 года при покупке автомобиля «HyundaiCreta» у самарского автодилера за 2 миллиона 750 тысяч рублей 39-летнюю жительницу Кузбасса убедили заключить дополнительное соглашение к договору купли-продажи за 365 тысяч рублей, по условиям которого ей предоставлялся комплекс дополнительных услуг. Позже отказаться от навязанных услуг путём обращения в компанию женщине не удалось, в связи с чем ей пришлось обратиться в суд за защитой своих прав потребителя.

В начале января 2022 года 39-летняя жительница Кузбасса приобрела у самарского автодилера автомобиль «Hyundai Creta» за 2 миллиона 750 тысяч рублей. Но при заключении договора купли-продажи её также убедили заключить с московской компанией-партнёром «Автоконсалт» договор оказания услуг помощи на дорогах.

В перечень предоставляемых услуг со сроком действия один год за 365 тысяч рублей, в частности, входили: организация проживания при ДТП – 10 тысяч рублей; вызов подменного водителя – 10 тысяч рублей; организация подвоза топлива для транспортного средства - 10 тысяч рублей; организация запуска двигателя в случае неожиданной разрядки аккумулятора – 10 тысяч рублей; организация открытия дверей транспортного средства - 10 тысяч рублей, а также другие услуги.

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ, СОДЕРЖАЩИЙСЯ В МАТЕРИАЛАХ ДЕЛА

Пользоваться услугами, дополнительно навязанными при заключении договора купли-продажи автомобиля, покупательница отказалась, поэтому через несколько месяцев направила в компанию «Автоконсалт» уведомление об отказе от договора в одностороннем порядке, а также о возврате уплаченных по договору денежных средств. Но деньги возвращать компания отказалась, поэтому женщина и обратилась в суд за защитой своих прав потребителя.

Компания «Автоконсалт» в суде возражала относительно заявленных требований. В частности, утверждалось, что с жительницей Мариинска компания заключила абонентский договор, а не договор оказания услуг. Поэтому осуществление возврата денежных средств не представляется возможным.

Однако суд не согласился с такими выводами, указав, что заключённый договор относится именно к договору возмездного оказания услуг между гражданином и юридическим лицом.

Принимая во внимание, что потребитель реализовал предоставленное ему законом право на отказ от исполнения договора, а компания не доказала, что понесла какие-либо расходы, связанные с исполнением данного договора до его расторжения, суд посчитал возможным удовлетворить требования автолюбительницы.

С московской компании «Автоконсалт» в пользу потребителя суд решил взыскать 560 тысяч рублей.

В размер взысканной суммы вошли уплаченная стоимость услуг по договору, судебные расходы, компенсация морального вреда, а также штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя.

На сегодняшний день решение не вступило в законную силу: компания «Автоконсалт» обжаловала его в вышестоящую судебную инстанцию.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд