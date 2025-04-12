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Кадеты Росгвардии из Кемерова стали победителями муниципального этапа «Зарница 2.0»

Кадеты классов Росгвардии школы №74 города Кемерово добились призовых результатов на муниципальном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница 2.0», который прошёл в парке имени Маршала Георгия Жукова. Соревнования были приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В финальной тактической игре на местности в формате лазертага приняли участие 15 сильнейших школьных команд старшей и средней возрастных категорий. Отбор финалистов проводился по итогам 16 индивидуальных и командных испытаний. Среди участников лучшие кадеты классов Росгвардии.

Юнгвардейцы продемонстрировали высокий уровень физической и тактической подготовки, а также отличную слаженность в командной работе. В результате команда из 5-го класса завоевала первое место и будет представлять столицу Кузбасса на региональном этапе соревнований. Второе место заняли кадеты из 8-го класса, также показавшие достойное выступление.

Завершилось мероприятие массовой зарядкой, которую провёл заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам, олимпийский призёр и военнослужащий Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации лейтенант Александр Бессмертных.

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kuzbassnews.ru
12/04/2025
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