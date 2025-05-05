Военнослужащие Росгвардии стали донорами крови в Кузбассе

В областной столице на базе отряда специального назначения «Кузбасс» военнослужащие Росгвардии в рамках благотворительной акции донорства сдали более 20 литров крови для пациентов.

Некоторые из сотрудников поучаствовали в донорской акции впервые, но были и те, кто сдает кровь регулярно. Представители ведомства регулярно поддерживают инициативы по донорству, понимая, насколько важно своевременно пополнять запасы крови для спасения жизней. Для многих из них это стало доброй традицией, а некоторые уже носят звание почётного донора России.

В течение минувшего года сотрудники Росгвардии в Кемеровской области активно участвовали в донорском движении, приняв участие свыше чем в полусотне мероприятий. Помимо сдачи крови, они также пополнили список потенциальных доноров костного мозга.

Фото: Росгвардия