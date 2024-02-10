10 февраля в Кемерове пройдет муниципальный этап открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»

На старт в Рудничном бору выйдут около 400 спортсменов и любителей лыжных гонок.



В связи с проведением «Лыжни России» будут действовать изменения в организации дорожного движения:



с 07.00 до 18.00 часов 10 февраля будет введено одностороннее движение - заезд на территорию Рудничного бора с ул. Терешковой, выезд по ул. Волкова через 1-й и 2-й переулки Волкова на пр. Шахтеров.



с 20.00 часов 9 февраля до 18.00 часов 10 февраля для предотвращения возникновения транспортных заторов будет запрещена остановка и стоянка автотранспорта:



- по 2-му пер. Волкова от пр. Шахтеров до ул. Волкова



- по ул. Волкова от дома №35 до дома №25



- от парковки у Рудничного бора до ул. Волкова



- от ул. Терешковой до входа на территорию Рудничного бора.

Фото: пресс-служба администрации Кемерово