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10 февраля в Кемерове пройдет муниципальный этап открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»

На старт в Рудничном бору выйдут около 400 спортсменов и любителей лыжных гонок. 

В связи с проведением «Лыжни России» будут действовать изменения в организации дорожного движения: 

с 07.00 до 18.00 часов 10 февраля будет введено одностороннее движение - заезд на территорию Рудничного бора с ул. Терешковой, выезд по ул. Волкова через 1-й и 2-й переулки Волкова на пр. Шахтеров. 

с 20.00 часов 9 февраля до 18.00 часов 10 февраля для предотвращения возникновения транспортных заторов будет запрещена остановка и стоянка автотранспорта:

- по 2-му пер. Волкова от пр. Шахтеров до ул. Волкова 

- по ул. Волкова от дома №35 до дома №25

- от парковки у Рудничного бора до ул. Волкова 

- от ул. Терешковой до входа на территорию Рудничного бора.

 Фото: пресс-служба администрации Кемерово

Спорт
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kuzbassnews.ru
10/02/2024
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