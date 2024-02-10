10 февраля в Кемерове пройдет муниципальный этап открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»
На старт в Рудничном бору выйдут около 400 спортсменов и любителей лыжных гонок.
В связи с проведением «Лыжни России» будут действовать изменения в организации дорожного движения:
с 07.00 до 18.00 часов 10 февраля будет введено одностороннее движение - заезд на территорию Рудничного бора с ул. Терешковой, выезд по ул. Волкова через 1-й и 2-й переулки Волкова на пр. Шахтеров.
с 20.00 часов 9 февраля до 18.00 часов 10 февраля для предотвращения возникновения транспортных заторов будет запрещена остановка и стоянка автотранспорта:
- по 2-му пер. Волкова от пр. Шахтеров до ул. Волкова
- по ул. Волкова от дома №35 до дома №25
- от парковки у Рудничного бора до ул. Волкова
- от ул. Терешковой до входа на территорию Рудничного бора.
Фото: пресс-служба администрации Кемерово