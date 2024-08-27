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130-летие села Преображенка отметили в Тяжинском округе

В сельском Доме культуры состоялся праздничный концерт «Село мое, не много и не мало!». Концертную программу открыл фольклорный ансамбль «Кохано». С юбилейной датой односельчан поздравила начальник территориального отдела Ольга Николаевна Зайцева. Затем отметили юбиляров, новорожденных, свадебных юбиляров, старейших жителей села.
Праздничное настроение землякам создавали творческие коллективы Преображенского сельского Дома культуры «Кохано» и «Индиго». Своим выступлением жителей села порадовали участники народного самодеятельного коллектива эстрадной группы «Сибирский тракт» и солисты Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский.
У ребятишек была возможность покататься на электромобилях, попрыгать на батуте, поиграть в лазертаг, полакомиться попкорном и сладкой ватой. Активисты «Движения первых» провели для детей игру «Кузбасс первый». Победители были награждены памятными подарками.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
27/08/2024
Культура
Тяжин
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