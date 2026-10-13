В Кузбассе транспортные полицейские задержали мужчину с марихуаной

Сотрудники линейного пункта полиции на станции Ленинск-Кузнецкий Кузбасского ЛУ МВД России в ходе несения службы вблизи железнодорожных путей обратили внимание на мужчину, который вел себя подозрительно и при появлении полицейских стал заметно нервничать.

Транспортные полицейские доставили 22-летнего жителя города Полысаево в дежурную часть и в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли пакет с веществом растительного происхождения. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством каннабис (марихуана) общей массой 65 граммов. В отношении фигуранта отделением дознания Кузбасского ЛУ МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок три года. Фото: Кузбасское ЛУ МВД России