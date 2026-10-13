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Россельхознадзор подтвердил фитосанитарную безопасность 74 тонн плодоовощной продукции, ввезённой в Новокузнецк из Казахстана

С 5 по 9 октября 2026 года в Новокузнецк Кемеровской области — Кузбасса было ввезено 74 тонны плодоовощной продукции из Казахстана. На основании фитосанитарных сертификатов страны-отправителя специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора досмотрели 3 партии. В ассортимент вошли 50 тонн арбузов и 24 тонны репчатого лука.

Совместно со специалистами Западно-Сибирского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» были отобраны образцы для лабораторных экспертиз с целью установления карантинного фитосанитарного состояния продукции. По результатам исследований карантинные объекты не выявлены. На основании заключений лаборатории были выданы акты государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), которые дают право на реализацию продукции по месту назначения.

Общество
kuzbassnews.ru
13/10/2026
Общество
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