30-летний особо опасный рецидивист из Кузбасса направлен в колонию особого режима за хранение наркотиков

Наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима 30-летнему наркозависимому жителю Мариинска было назначено за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, которое он совершил после отбытия наказания за аналогичное преступление.

Событие, которое привело 30-летнего особо опасного рецидивиста в исправительную колонию особого режима, произошло в конце августа прошлого года, когда он решил собрать для личного употребления коноплю, обладающую наркотическими свойствами. Собрав на заброшенном участке местности около 380 грамм наркосодержащего растения, принёс его во двор своего дома. Вечером часть наркотического средства он употребил, спрятав остальное в тумбочке, стоящей во дворе.

А наутро к нему приехали сотрудники полиции с понятыми, которые предложили добровольно выдать предметы и вещества, запрещённые к свободному обороту на территории Российской Федерации. После этого обвиняемый показал, где хранит наркотическое средство, добровольно выдав его в присутствии понятых сотрудникам полиции.

В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признавал в полном объёме.

В результате рассмотрения уголовного дела вина подсудимого в совершении незаконного приобретения и хранения без цели сбыта наркотических средств в крупном размере (часть вторая статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации) была подтверждена.

С учётом того, что подсудимый совершил тяжкое преступление и ранее дважды осуждался за тяжкие преступления к реальному лишению свободы, судом в действиях подсудимого был установлен особо опасный рецидив преступлений.

При назначении наказания суд, кроме прочего, учёл обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие от предыдущего наказания оказалось недостаточным.

В результате за совершённое преступление суд назначил наркозависимому особо опасному рецидивисту наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд