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Аэропорт Новокузнецк стандартизировал время выдачи багажа

Весь зимний период большая часть чемоданов, лыж и сноубордов оказывалась у пассажиров в течение 15-30 минут с момента установки воздушного судна на место стоянки.

Достичь этого времени удалось благодаря стандартизации процессов и внедрению принципов бережливого производства в подразделении аэропорта. Ранее подобные решения были применены в зоне регистрации пассажиров и на перроне.

«В холодное время года традиционно много багажа, а в Кузбассе эта особенность выражается еще ярче – на одного пассажира приходится по 2 места, плюс негабарит. А рейсы у нас с высокой загрузкой, более 2-3 тонн на каждом. Аэропорт Новокузнецк сделал все возможное, чтобы в этом осенне-зимнем сезоне обеспечить быструю выдачу багажа. Особенно это важно для развития качества предоставляемых услуг туристам курорта Шерегеш», – отметил генеральный директор аэропорта Новокузнецк Кирилл Ермаков.

Устойчивые нормативы по выдаче багажа со временем будут еще клиентоориентированнее: в новом терминале почти полностью готова зона обработки багажа. Осталось смонтировать скоростные автоматические двери. Открываться/закрываться они будут всего за 2 секунды. Это позволит сделать будущий аэровокзал энергоэффективным. Сама система оснащена реверсивной лентой регистрации и выдачи и автоматически обрабатывает негабаритный багаж. Из-за особенностей рельефа она получилась двухуровневая, при этом компактная и эргономичная.

 

Фото: Отдел корпоративных коммуникаций ООО "АЭРОКУЗБАСС"

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kuzbassnews.ru
19/03/2024
Общество
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Новокузнецк
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