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Аэропорт Новокузнецка обновят при помощи федеральной поддержки

Минэкономразвития РФ, Минэкономразвития Кузбасса и Компания РУСАЛ Аэро (управляющая компания аэропорта Новокузнецк, входит в структуру ОК «РУСАЛ») заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Механизм СЗПК гарантирует неизменность условий реализации инвестпроектов, возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам. Таким образом, важный для региона инвестпроект по строительству нового терминала в аэропорту Новокузнецк имени Бориса Волынова поддержали на федеральном уровне.

«Новый терминал в Новокузнецке повысит качество предоставляемых услуг, расширит маршрутную сеть и позволит реализовать туристический потенциал нашего курорта «Шерегеш». Сейчас в этой туристической зоне Кузбасса идет активное строительство современных спортивно-туристических комплексов, точек питания и круглогодичных гостиниц», — отметил врио губернатора Кузбасса Илья Середюк.

РУСАЛ Аэро вложит в строительство нового аэровокзального комплекса около 9 млрд рублей. Современное и технологичное здание будет построено в 2024 году.

«Это уже четвертое соглашение о защите и поощрении капиталовложений, заключенное с российскими аэропортами. Ранее механизм СЗПК помог запустить новые аэровокзальные комплексы в Новосибирске и Геленджике. Соглашение с Кузбассом стало 70-м подписанным СЗПК. Из 4 трлн рублей портфеля проинвестирована половина», — сообщил заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов.

Напомним, заключить соглашение на федеральном уровне можно по инвестпроектам от 750 млн рублей, на региональном — от 200 млн рублей по широкому перечню отраслей. В первом случае стабилизационная оговорка распространяется как на федеральное, так и региональное законодательство, во втором — только на региональное.

Уполномоченной организацией для сопровождения процессов заключения СЗПК и мониторинга их исполнения является ВЭБ.РФ — осуществляет рассмотрение поступающих заявлений с прилагаемыми к ним документами и материалами, включая проведение анализа финансовых моделей. В случае соответствия инвестора, проекта и представленных документов установленным требованиям, ВЭБ.РФ осуществляет подготовку положительного заключения, которое открывает доступ для подписания соглашения со стороны субъекта Российской Федерации и Минэкономразвития России.

 

Фото: Пресс-центр Правительства Кузбасса

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03/06/2024
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