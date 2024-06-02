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Акция на телевидении в Неделю борьбы с табакокурением

Врачи пульмонологического отделения и центра здоровья Новокузнецкой городской клинической  больницы № 1 имени Г.П. Курбатова провели профилактическое мероприятие с командой телеканала «ТВН». Акция посвящена отказу от курения.

Специалисты пояснили  всем, что не бывает легких сигарет, чем опасны вейпы и кальяны и дали много ценной информации о том, как бороться с зависимостью и оградить подрастающее поколение.

 А еще – провели творческим людям различные исследования и пригласили на диспансеризацию.

"Для человека смертельная доза никотина составляет от 50 до 100 мг, или 2-3 капли. Именно такая доза поступает в кровь после выкуривания 20-25 сигарет. Не каждый курильщик знает, что в одной сигарете содержится примерно 6-8 мг никотина, из которых 3-4 мг попадает в кровь, - рассказывает врач-пульмонолог пульмонологического отделения НГКБ № 1 Ася Лугина. - И что самое страшное, для некоторых курильщиков это ежедневная доза. Поскольку полученная доза вводится постепенно, а не в один прием, человеку кажется, что курение не причиняет особого вреда. ПНа самом деле, это выглядит таким образом: при затяжке сигаретный дым попадает в рот в виде концентрированного аэрозоля. При охлаждении он конденсируется и превращается в смолу, которая препятствует нормальным процессам очищения в лёгких, повреждает альвеолярные мешочки, снижает эффективность иммунной системы. Так, в дыхательных путях курильщика остается вредоносный осадок, именно он способствует развитию рака и других заболеваний легочной системы". 

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото),

 

Здоровье
kuzbassnews.ru
02/06/2024
Здоровье
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